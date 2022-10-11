"Военные преступления и злодеяния": США передадут Украине системы ПВО для борьбы с РФ, — Белый дом

Президент США Байден сказал, что Россию заставят заплатить за те военные преступления, которые она совершила в Украине.

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Соединенные Штаты Америки передадут Украине современные системы противовоздушной обороны. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

Там заявили, что президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский поговорили об утренних обстрелах 10 октября.

"Он (президент Джо Байден, ред.) выразил осуждение ракетных ударов России по территории Украины, в том числе по Киеву, и выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате этих бессмысленных обстрелов", — сказано в сообщении.

В Белом ломе также заявили, что Штаты продолжат поддерживать Украину оружием, в том числе предоставив современные системы ПВО, которые нужны для самообороны от действий РФ.

Кроме того, американский лидер еще раз сказал Зеленскому, что Вашингтон продолжает взаимодействовать с партнерами и союзниками для того, чтобы сделать цену войны с Украиной для России как можно более высокой. Он также сказал, что РФ нужно привлечь к ответственности за все военные преступления и злодеяния, которые она совершила против украинского народа.

В сообщении сказано, что Украине будут оказывать экономическую и гуманитарную помощь.

Ранее Фокус писал, что Арестович предупредил украинцев о новой опасности. По словам советника ОП Украины, главной целью российских военных могут стать объекты энергоснабжения по всей территории нашего государства.

Еще напомним, что Россия за день потратила на ракетные удары по Украине сотни миллионов долларов. По предварительным подсчетам журналистов, 41 попавшая в цель ракета и 11 иранских дронов, поразивших объекты инфраструктуры, обошлись России от $400 до $700 миллионов долларов США.

Также сообщалось, что как мир реагирует на массированный обстрел Украины войсками РФ. Так, западные политики пообещали оставаться с Украиной до победы над РФ и предоставить ей дополнительную помощь, в том числе оружие.