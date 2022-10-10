"Глибоко шоковані": як світ реагує на масовий обстріл України військами РФ

Західні політики пообіцяли залишатися з Україною до перемоги над РФ і надати їй додаткову допомогу, зокрема зброю.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та інші західні політики прокоментували масові обстріли території України з боку військ РФ 10 жовтня. Загалом світові лідери висловили глибоке занепокоєння російською агресією, частина з них пообіцяли надати Києву додаткове озброєння. Фокус зібрав реакції західних політиків на сьогоднішні удари Збройних сил РФ по Україні.

Зокрема, генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що він "глибоко шокований" масштабними ударами РФ по Україні, зазначивши, що дії російських військ "є ще однією неприйнятною ескалацією війни", внаслідок якої "громадянські платять найвищу ціну".

Зі свого боку, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що українці продовжать боротися з російською агресією, незважаючи на масштабну атаку.

"Шокована та вражена жорстокими нападами на українські міста. Путінська Росія знову показала світові, за що вона виступає: жорстокість і терор. Я знаю, що українці залишаться сильними. Ми будемо стояти з Україною стільки, скільки потрібно, всіма засобами, які ми маємо", — написала фон дер Ляєн у Twitter.

Засудив російські удари по Україні й верховний представник ЄС із питань дипломатії Жозеп Боррель. Він заявив, що Євросоюз підтримує український народ, а додаткова допомога Києву з боку політичного блоку вже в дорозі. Боррель висловив своє занепокоєння атакою РФ і в телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Президент Ради ЄС Шарль Мішель у соціальних мережах назвав атаки російських Збройних сил "жахливими", додавши, що дії Кремля показують його розпач.

"Прихильність до підтримки України та притягнення до відповідальності російського режиму — ми вирішимо це разом із "Великою сімкою", — заявив європейський чиновник.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс також продовжить підтримувати мужній український народ у боротьбі з кремлівською агресією стільки, скільки це буде потрібно.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо також написав, що його країна ще більше підтримуватиме народ України у боротьбі за вільну та суверенну країну.

Водночас президент України Володимир Зеленський на тлі ударів РФ провів термінові переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Емманюелем Макроном. Зокрема, з лідером ФРН глава української держави домовився про скликання екстреного засідання групи "Великої сімки", де заплановано виступ Зеленського.

Із Макроном український лідер обговорив посилення системи протиповітряної оборони та міжнародної реакції на російську агресію. Зі свого боку, Франція має намір посилити підтримку України, у тому числі збільшивши постачання військової техніки, запевнив французький глава держави.

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт запевнила, що найближчими днями Україна отримає першу систему ППО IRIS-T.

Глава МЗС Канади Мелані Жолі запевнила свого українського колегу, що відповіддю на атаки Росії "буде ще рішучіша практична підтримка України".

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш назвав удари військ РФ по Україні "вкрай підлими". За словами глави латвійського уряду, дії Кремля є свідченням його "безглуздої жорстокості", а Україна заслуговує на допомогу Заходу для перемоги у війні.

Президент Польщі Анджей Дуда після розмови із Зеленським запевнив, що обговорюватиме з іншими світовими лідерами питання притягнення Росії до відповідальності за її масові воєнні злочини, у тому числі й ті, що були скоєні сьогодні щодо України.

Нагадаємо, сьогодні вранці Збройні сили РФ випустили по Україні понад 80 ракет "Іскандер", "Калібр" Х-101, Х-555 та інших, більше половини з яких вдалося збити. Інші вразили критичну інфраструктуру та цивільні об'єкти, внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Зі свого боку, колишній президент Росії Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки РФ, назвав ракетні удари по українських містах "першим епізодом" російської агресії та пообіцяв, що будуть інші.