За словами Дмитра Медведєва, Україна з її нинішнім режимом буде постійною та прямою загрозою для Росії. Повалення київського уряду — майбутня мета російських військ.

Related video

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв, який обіймає посаду заступника голови Ради безпеки РФ, назвав ракетні удари по українських містах "першим епізодом" і пообіцяв, що будуть інші. Про це він написав у Telegram.

Медведєв вважає, що майбутньою метою ударів російських військ має бути не лише захист мешканців та охорона кордонів, а й повний "демонтаж політичного режиму України".

Колишній президент у властивій йому хитромудрій манері висловився про те, що Україна "в нинішній конфігурації з нацистським політичним режимом" буде постійною та прямою загрозою РФ.

Днями Медведєв проінспектував, як виконується велике держзамовлення щодо випуску керованих ракет на московському заводі. Політик пояснив, що це "дуже серйозне державне оборонне замовлення", яке доручено московському підприємству "Авангард". Він назвав завод лідером із виробництва зенітних керованих ракет, комплексів та засобів ППО.

Нагадаємо, що експерт з безпеки з компанії Le Beck International звернув увагу на те, що російські ЗМІ вже не намагаються приховати, що російські ракети спрямовані на громадян України. РосЗМІ, за словами Майкла Горовіца, повідомляють про завдану шкоду цивільній інфраструктурі та цитують українських керівників.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін звинуватив Україну в тероризмі та пригрозив "жорсткими відповідями". За словами президента РФ, київські спецслужби підірвали Кримський міст, вчинили кілька терактів на Курській АЕС і мали намір пошкодити газопровід "Турецький потік".