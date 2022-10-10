У Путина заявили, что целью атак по Украине был "демонтаж политического режима"

По словам Дмитрия Медведева, Украина с ее нынешним режимом будет постоянной и прямой угрозой для России. Свержение киевского правительства — будущая цель российских войск.

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Бывший президент России Дмитрий Медведев, занимающий должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, назвал ракетные удары по украинским городам "первым эпизодом" и пообещал, что последуют другие. Об этом он написал в Telegram.

Медведев считает, что будущей целью ударов российских войск должна быть не только защита жителей и охрана границ, но и полный "демонтаж политического режима Украины".

Бывший президент в свойственной ему витиеватой манере высказался о том, что Украина "в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом" будет постоянной и прямой угрозой РФ.

На днях Медведев проинспектировал, как выполняется крупный госзаказ по выпуску управляемых ракет на московском заводе. Политик пояснил, что это "очень серьезный государственный оборонный заказ", который поручен московскому предприятию "Авангард". Он назвал завод лидером по производству зенитных управляемых ракет, комплексов и средств ПВО.

Напомним, что эксперт по безопасности из компании Le Beck International обратил внимание на то, что российские СМИ уже не пытаются скрыть, что российские ракеты направлены на граждан Украины. РосСМИ, по словам Майкла Горовица, сообщают о нанесенном ущербе гражданской инфраструктуре и цитируют украинских руководителей.

Ранее Фокус сообщал, что Путин обвинил Украину в терроризме и пригрозил "жесткими ответами". По словам президента РФ, киевские спецслужбы подорвали Крымский мост, совершили несколько терактов на Курской АЭС и намеревались повредить газопровод "Турецкий поток".