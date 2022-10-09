"Здесь только одно государство-террорист": в Офисе президента ответили на обвинение Путина

Советник главы ОП Михаил Подоляк уверен, что заявлять об украинском терроре после сегодняшней атаки жилых домов в Запорожье — слишком цинично даже для россиян.

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Советник главы Офиса президента Украины ответил на заявление российского президента Владимира Путина о том, что подрыв Крымского моста является террористическим актом, подготовленным украинскими спецслужбами.

"Путин обвиняет Украину в терроризме? Это выглядит слишком цинично даже для России, — подчеркнул Подоляк. — Не прошло и 24 часов, с тех пор как российские самолеты выпустили 12 ракет в жилой квартал Запорожья, убили 13 человек и травмировали более 50. Нет, здесь только одно государство-террорист, и весь мир знает, кто это".

Ранее Михаил Подоляк заявил, что диверсия на Крымскому мосту — дело рук россиян. Причина — внутренний конфликт между российскими силовиками: ФСБ при поддержке ЧВК начало атаку на руководство Минобороны РФ и Генштаба. Однако кадровым перестановкам помешал взрыв в Крыму, в результате которого ФСБ выглядит структурой, не способной выполнять свои функции. К тому же российские генералы подготовили почву для будущих оправданий военный неудач на юге Украины.

Теракт или диверсия?

О том, что взрыв в Крыму нельзя классифицировать как теракт, говорят даже российские военные эксперты. Доктор военных наук Константин Сивков отметил, что теракт — это действие, направленное на устрашение мирного населения. Мост же является военным объектом, потому что по нему идет снабжение российской армии. Кроме того, удар был нанесен с минимальными жертвами среди мирного населения.

"Это успешная диверсия со стороны Украины и конкретно сил специальной операции по нарушению коммуникаций, расположенных в Крыму и на территории Украины", — сказал Сивков.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв, что стало причиной возгорания семи топливных цистерн и обрушения дорожного полотна.