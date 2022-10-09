"Тут лише одна держава-терорист": в Офісі президента відповіли на звинувачення Путіна

Радник голови ОП Михайло Подоляк упевнений, що заявляти про український терор після сьогоднішньої атаки житлових будинків у Запоріжжі — надто цинічно навіть для росіян.

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Радник глави Офісу президента України відповів на заяву російського президента Володимира Путіна про те, що підрив Кримського мосту є терористичним актом, підготовленим українськими спецслужбами.

"Путін звинувачує Україну в тероризмі? Це виглядає надто цинічно навіть для Росії, — підкреслив Подоляк. — Не минуло й 24 години, відколи російські літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, вбили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це".

Раніше Михайло Подоляк заявив, що диверсія на Кримському мосту — справа рук росіян. Причина — внутрішній конфлікт між російськими силовиками: ФСБ за підтримки ПВК розпочало атаку на керівництво Міноборони РФ та Генштабу. Проте кадровим перестановкам завадив вибух у Криму, внаслідок якого ФСБ виглядає структурою, яка не здатна виконувати свої функції. До того ж російські генерали підготували ґрунт для майбутніх виправдань воєнних невдач на півдні України.

Теракт чи диверсія?

Про те, що вибух у Криму не можна класифікувати як теракт, кажуть навіть російські військові експерти. Доктор військових наук Костянтин Сівков зазначив, що теракт — це дія, спрямована на залякування мирного населення. Міст є воєнним об'єктом, тому що по ньому відбувається постачання російської армії. Крім того, удару було завдано з мінімальними жертвами серед мирного населення.

"Це успішна диверсія з боку України та конкретно сил спеціальної операції з порушення комунікацій, розташованих у Криму і на території України", — сказав Сівков.

Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мосту пролунав вибух, що стало причиною займання семи паливних цистерн та обвалення дорожнього полотна.