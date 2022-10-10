Київ і область тимчасово залишаться без світла через обстріл РФ, — ДТЕК

Критичні об'єкти в регіоні будуть забезпечені електроенергією, а решта сьогодні зіткнеться з відключеннями приблизно на 2 години.

Related video

Національна енергетична компанія "Укренерго" ухвалила рішення про тимчасове обмеження подачі електроенергії в Києві та Київській області. Цей крок торкнеться частини промислових підприємств і побутових споживачів. Тривалість відключення становитиме близько 2-х годин. Про це повідомила компанія "ДПЕК Київські регіональні електромережі" на своєму сайті в понеділок, 10 жовтня.

"У Києві та Київській області тимчасово обмежено електропостачання частини промислових підприємств і побутових споживачів... Для збалансування енергосистеми країни очікується, що тривалість відключень буде близько 2-х годин", — ідеться в заяві компанії.

Водночас у ДПЕК запевнили, що критичні об'єкти інфраструктури, такі як лікарні, метро та рятувальні служби, будуть повністю забезпечені електроенергією.

Енергетики ДПЕК спільно з рятувальниками працюють над відновленням нормальної роботи енергосистеми України, додали в компанії.

Нагадаємо, сьогодні в Офісі президента України закликали за можливості зменшити використання електрики в період із 17:00 до 22:00 через масовані ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі.

Раніше в "Укренерго" попередили українців про перебої з електрикою в різних містах країни.

Зі свого боку, мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці вводять графік аварійних відключень електроенергії.