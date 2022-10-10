Енергетичні об'єкти під ударом: українців попередили про перебої з електрикою

Як зазначили в компанії "Укренерго", енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення і працюють над усуненням пошкоджень.

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В Україні до роботи підключили резервні системи живлення через масовану ракетну атаку Росії. Українців попереджають про перебої з електрикою в різних регіонах, оскільки російські окупанти завдають ударів по енергетичних об'єктах та критичній інфраструктурі, повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Ворог здійснює ракетну атаку на енергетичні об'єкти та цивільну критичну інфраструктуру. У містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням. Енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення і працюють над усуненням пошкоджень", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня російські війська завдали масованих ракетних ударів по всій території України. Під обстріл потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури Києва, Харкова, Львова, Хмельницького та інших населених пунктів України. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, війська РФ випустили по Україні 75 ракет. Наші ППО збили 41.

У Міністерстві оборони України пообіцяли помститися ЗС РФ за масовані обстріли. Як зазначив глава оборонного відомства Олексій Резніков, подібні терористичні атаки безповоротно руйнують майбутнє Росії.