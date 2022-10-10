Запасіться водою та їжею: у Київській ОВА не заперечують проблем із водою та електрикою

Після ударів ЗС РФ, зафіксовано прильоти у трьох районах Київської області — постраждали об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.

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Голова Київської обласної держадміністрації Олексій Кулеба закликав мешканців Києва зробити запаси води та продовольства. Існує загроза проблем із водопостачанням та електрикою. Про це повідомляється у телеграм-каналі Київської ОВА.

За словами Кулеби, "прильоти" зафіксовано у трьох районах Київської області. Удари завдавалися по об'єктах критичної та громадянської інфраструктури. Під завалами перебувають люди. Через ймовірні перебої з електрикою та водопостачанням.

"Подбайте про заряджені телефони, павербанки і запасіться водою. Перебувайте в укритті, не фотографуйте і не знімайте місця ураження", — закликав Олексій Кулеба.

Також на місцях ударів працюють усі спецслужби та рятувальники для допомоги постраждалим і розборам завалів.

Нагадаємо, в Міноборони України пообіцяли помститися російським військам за масовані обстріли Києва й інших українських міст.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна має справу з терористами. Росія випустила понад 70 ракет.