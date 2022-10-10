"Ворога буде покарано": Міноборони України обіцяє помститися ЗС РФ за масовані обстріли

Глава оборонного відомства Олексій Резніков заявив, що подібні терористичні атаки безповоротно руйнують майбутнє Росії — країни-терориста та ізгоя на світовій арені.

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Росія здійснила масований ракетний обстріл багатьох міст і столиці України. У Міноборони заявили, що вони помстяться ворогові.

ЗС РФ завдали ударів по Києву й по обласних центрах України. У деяких містах немає світла та водопостачання. Під удар потрапили не лише об'єкти інфраструктури, а й цивільні об'єкти. Повітряна тривога оголошена на території усієї України. Є загиблі та поранені серед мирних людей.

"Терористичні дії РФ спрямовані проти мирного цивільного населення. Ворог буде покараний за біль і смерть, які він приніс на нашу землю. Ми помстимось!" — написали в Міноборони.

Також міністр оборони Олексій Резніков написав, що ракети терористів ніколи не знищать мужність українців, навіть якщо ракети потрапляють у серце столиці.

"Єдине, що вони безповоротно руйнують — це майбутнє Росії — майбутнє терористичної держави-ізгоя, що зневажається в усьому світі", — написав Резніков.

Нагадаємо, у Києві призупинив роботу метрополітен через масований обстріл вранці 10 жовтня. У процесі ранкового обстрілу загинуло 8 людей, ще 24 отримали поранення.