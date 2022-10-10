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Ракетні удари по Києву: метрополітен припиняє роботу

метрополітен не працює
Фото: Вечерний Киев | У Києві призупинили роботу метрополітену

У КМДА заявили, що рух потягів припинено, але станції продовжують працювати як укриття.

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У Київській міській державній адміністрації заявили про повне призупинення руху метрополітену. Про це повідомляє офіційний канал КМДА у Телеграмі.

Вказується, що підземні станції працюють у режимі укриття. Рух всіма гілками метро зупинено.

"Рух поїздів на всіх лініях метрополітену припинено, натомість станції працюють як укриття! Про відновлення руху повідомимо додатково", — зазначається в повідомленні.

Також у КМДА закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, ранок 10 жовтня у Києві розпочався з масованих обстрілів. Ворог атакував центр столиці. Президент України Володимир Зеленський показав наслідки ударів по столиці та закликав перебувати у укритті.