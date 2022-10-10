Энергетические объекты под ударом: украинцев предупредили о перебоях с электричеством

Как отметили в компании "Укрэнерго", энергетики оперативно применяют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений

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В Украине к работе подключили резервные системы питания из-за массированной ракетной атаки России. Украинцев предупреждают о перебоях с электричеством в разных регионах, так как российские оккупанты наносят удары, по энергетическим объектам и критической инфраструктуре, сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Враг осуществляет ракетную атаку на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру. В городах и населенных пунктах возможны перебои с энергопитанием. Энергетики оперативно применяют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений", – сказано в сообщении.

Напомним, утром 10 октября российские войска нанесли массированные ракетные удары по всей территории Украины. Под обстрелы попали объекты энергетической инфраструктуры Киева, Харькова, Львова, Хмельницкого и других населенных пунктов Украины. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, войска РФ выпустили по Украине 75 ракет. Наши ПВО сбили 41.

В Министерстве обороны Украины пообещали отомстить ВС РФ за массированные обстрелы. Как отметил глава оборонного ведомства Алексей Резников, подобные террористические атаки безвозвратно разрушают будущее России.