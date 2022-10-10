"Допоможе пройти критичні навантаження": українців закликали зменшити споживання електрики

В офісі президента рекомендують обмежити споживання електроенергії 10 жовтня з 17:00 до 22:00.

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В Офісі президента закликали всіх українців наскільки можна зменшити використання електрики після масованих ракетних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України. Про це написав радник глави ОП Кирило Тимошенко в Telegram.

Він попросив українців обмежити споживання електроенергії 10 жовтня із 17:00 до 22:00. За його словами, це допоможе пройти критичні навантаження українським електромережам.

Нагадаємо, з 10 жовтня в Києві й області починаються віялові відключення електрики. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що після масованої ракетної атаки Росії без світла залишається частина споживачів міста.

У компанії "Укренерго" попередили українців про перебої з електрикою в різних містах країни. Однак енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням ушкоджень.

Як зазначили в ГУР, Росія з початку жовтня планувала масовані ракетні удари по Україні та її інфраструктурі. За інформацією української розвідки, мета РФ — знищити українські теплові електростанції, створити паніку серед українців і залякати європейське суспільство.