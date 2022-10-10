"Поможет пройти критические нагрузки": украинцев призвали уменьшить потребление электричества

В Офисе президента рекомендуют ограничить потребление электроэнергии 10 октября с 17:00 до 22:00.

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В Офисе президента призвали всех украинцев по возможности уменьшить использование электричества после массированных ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом написал советник главы ОП Кирилл Тимошенко в Telegram.

Он попросил украинцев ограничить потребление электроэнергии 10 октября с 17:00 до 22:00. По его словам, это поможет пройти критические нагрузки украинских электросетей.

Напомним, с 10 октября в Киеве и области начинаются веерные отключения электричества. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что после массированной ракетной атаки России без света остается часть потребителей города.

В компании "Укрэнерго" предупредили украинцев о перебоях с электричеством в разных городах страны. Однако энергетики оперативно применяют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений.

Как отметили в ГУР, Россия с начала октября планировала массированные ракетные удары по Украине и ее инфраструктуре. По информации украинской разведки, цель РФ — уничтожить украинские тепловые электростанции, создать панику среди украинцев и запугать европейское общество.