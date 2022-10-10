Свет по графику: в Украине начинаются веерные отключения электричества

По словам мэра столицы Виталия Кличко, после массированной атаки на Украину без света остается часть потребителей города.

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В Киеве и области в результате обстрелов российскими террористами объектов критической инфраструктуры, вводятся графики аварийного отключения электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, сейчас без света часть промышленных и бытовых клиентов города и Киевской области.

"Энергетики и спасатели делают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы", — отметил Виталий Кличко.

Тем временем о веерных отключения электричества сообщил и мэр Броваров Игорь Сапожко. По его информации, график отключений света в Киевской области разрабатывается специалистами ДТЭК, позже его опубликуют для всех жителей региона. Чиновник также отметил, что большая часть города остается без света после утренних массированных обстрелов.

"Ориентировочное время восстановления электроснабжения – в течение двух часов", — добавил Игорь Сапожко.

Напомним, утром 10 октября российские войска нанесли массированные ракетные удары по всей территории Украины. Под обстрелы попали объекты энергетической инфраструктуры Киева, Харькова, Львова, Хмельницкого и других населенных пунктов Украины.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем собрать срочное заседание группы G7 после массированной атаки России. На встрече "Большой семерки" запланировано выступление Зеленского, он расскажет о терактах РФ