Ракетные атаки по Украине: Зеленский договорился о срочном созыве G7

На встрече "Большой семерки" обсудят усиление давления на Россию и помощь в закрытии украинского неба, также запланировано выступление президента Украины.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем собрать срочное заседание группы G7 после массированных ракетных атак России по территории Украины. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

На встрече "Большой семерки" запланировано выступление Зеленского, он расскажет о терактах РФ. Кроме того, лидеры Украины и Германии обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры.

Кроме того, Владимир Зеленский провел срочный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили усиление украинской противовоздушной обороны, необходимость жесткой международной реакции на действия РФ и усиления давления на нее.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, заседание группы G7 состоится во вторник 11 октября. На нем будет заявлена поддержка Украины, усиление помощи в закрытии украинского неба и усиление антироссийских санкций.

Отметим, что в группу "Большой семерки" входят США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и ЕС.

Напомним, утром 10 октября российские войска нанесли массированные ракетные удары по всей территории Украины. Под обстрелы попали объекты энергетической инфраструктуры Киева, Харькова, Львова, Хмельницкого и других населенных пунктов Украины.

В результате обстрелов столицы восемь людей погибли, а 24 человек были ранены. Киевский метрополитен не работает и служит в качестве убежища.

В Министерстве обороны Украины пообещали отомстить ВС РФ за массированные обстрелы. Глава оборонного ведомства Алексей Резников заявил, что подобные террористические атаки безвозвратно разрушают будущее России.