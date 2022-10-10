Ракетні атаки по Україні: Зеленський домовився про термінове скликання G7

На зустрічі "Великої сімки" обговорять посилення тиску на Росію та допомогу в закритті українського неба, також заплановано виступ президента України.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що домовився з канцлером Німеччини Олафом Шольцем зібрати термінове засідання групи G7 після масованих ракетних атак Росії по території України. Про це глава держави повідомив у Twitter.

На зустрічі "Великої сімки" заплановано виступ Зеленського, він розповість про теракти РФ. Крім того, лідери України та Німеччини обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури.

Крім того, Володимир Зеленський провів термінову розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Вони обговорили посилення української протиповітряної оборони, необхідність жорсткої міжнародної реакції на дії РФ та посилення тиску на неї.

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, засідання групи G7 відбудеться у вівторок 11 жовтня. На ньому буде заявлено підтримку України, посилення допомоги у закритті українського неба та посилення антиросійських санкцій.

Зазначимо, що до групи "Великої сімки" входять США, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія і ЄС.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня російські війська завдали масованих ракетних ударів по всій території України. Під обстріл потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури Києва, Харкова, Львова, Хмельницького й інших населених пунктів України.

Унаслідок обстрілу столиці вісім людей загинули, а 24 людей було поранено. Київський метрополітен не працює і слугує притулком.

У Міністерстві оборони України пообіцяли помститися ЗС РФ за масовані обстріли. Глава оборонного відомства Олексій Резніков заявив, що подібні терористичні атаки безповоротно руйнують майбутнє Росії.