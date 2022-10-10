Світло за графіком: в Україні розпочинаються віялові відключення електрики

За словами мера столиці Віталія Кличка, після масованої атаки на Україну без світла залишається частина споживачів міста.

Related video

У Києві й області внаслідок обстрілів російськими терористами об'єктів критичної інфраструктури вводяться графіки аварійного відключення електропостачання. Про це у своєму Telegram-каналі заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, зараз без світла частина промислових і побутових клієнтів міста та Київської області.

"Енергетики та рятувальники роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми", — зазначив Віталій Кличко.

Тим часом про віялові відключення електрики повідомив і мер Броварів Ігор Сапожко. За його інформацією, графік відключень світла в Київській області розробляється фахівцями ДПЕК, пізніше його опублікують для всіх мешканців регіону. Чиновник також зазначив, що більшість міста залишається без світла після ранкових масованих обстрілів.

"Орієнтовний час відновлення електропостачання — протягом двох годин", — додав Ігор Сапожко.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня російські війська завдали масованих ракетних ударів по всій території України. Під обстріл потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури Києва, Харкова, Львова, Хмельницького й інших населених пунктів України.

Тим часом, президент Володимир Зеленський заявив, що домовився з канцлером Німеччини Олафом Шольцем зібрати термінове засідання групи G7 після масованої атаки Росії. На зустрічі "Великої сімки" заплановано виступ Зеленського, він розповість про теракти РФ.