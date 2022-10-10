Киев и область временно останутся без света из-за обстрелов РФ, — ДТЭК

Критические объекты в регионе будут обеспечены электроэнергией, а остальные сегодня столкнутся с отключениями примерно на 2 часа.

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Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" приняла решение о временном ограничении подачи электроэнергии в Киеве и Киевской области. Этот шаг затронет часть промышленных предприятий и бытовых потребителей. Продолжительность отключения составит около 2-х часов. Об этом сообщила компания "ДТЭК Киевские региональные электросети" на своем сайте в понедельник, 10 октября.

"В Киеве и Киевской области временно ограничено электроснабжение части промышленных предприятий и бытовых потребителей… Для сбалансирования энергосистемы страны, ожидается, что продолжительность отключений будет около 2-х часов", — говорится в заявлении компании.

В то же время в ДТЭК заверили, что критические объекты инфраструктуры, такие как больницы, метро и спасательные службы, будут полностью обеспечены электроэнергией.

Энергетики ДТЭК совместно со спасателями работают над восстановлением нормальной работы энергосистемы Украины, добавили в компании.

Напомним, сегодня в Офисе президента Украины призвали по возможности уменьшить использование электричества в период с 17:00 до 22:00 из-за массированных ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре.

Ранее в "Укрэнерго" предупредили украинцев о перебоях с электричеством в разных городах страны.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице вводится график аварийных отключений электроэнергии.