Украина получила от Германии новейшую систему ПВО Iris-T SLM, — Spiegel

Изначально поставки планировали осуществить в ноябре, однако министр обороны ФРГ Кристин Лембрехт пообещала досрочную передачу ПВО после массированных ракетных ударов России по украинским городам 10 октября.

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Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны Iris-T SLM. Передача состоялась на польско-украинской границе 11 октября. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники.

Изначально поставки планировали осуществить в ноябре, однако министр обороны ФРГ Кристин Лембрехт пообещала досрочную передачу ПВО после массированных ракетных ударов России по украинским городам 10 октября.

Журналисты отмечают, что Киев получил систему защиты, которой пока нет у самого бундесвера. ПВО Iris-T SLM предназначалась на самом деле для Египта, который заказал у компании Diehl Defence несколько систем, однако Каир уступил Украине.

Еще три системы Iris-T SLM Украина должна получить в следующем году, пока что вооружение не изготовлено.

Что известно о Iris-T SLM?

По данным немецкого правительства, Iris-T SLM является самой современной системой ПВО Германии. Вооружение было разработано немецкой оружейной компанией Diehl Defense. Зенитный комплекс наземного базирования в первую очередь предназначен для защиты гражданского населения путем отражения воздушных атак российской армии. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, крупные города также можно защитить от воздушных налетов.

ЗРК Iris-T SLM состоит из трех машин: пусковой установки на военном грузовике с местом для восьми ракет, радиолокационной машины и командирской машины. Зенитные ракеты могут поражать цели на высоте до 20 километров и на расстоянии до 40 километров. Комплекс предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет.

[ + – ] Iris-T SLM

Напомним, 11 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс рассмотрит возможность дать Украине больше ПВО на фоне атак России. Он добавил, что блок будет поддерживать Киев столько, сколько это будет нужно.

В Белом доме также анонсировали, что Украина получит дополнительные системы ПВО от США. Президент США Байден сказал, что Россию заставят заплатить за те военные преступления, которые она совершила в Украине.