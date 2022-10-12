ЗСУ перемістили частину систем ППО ближче до фронту: цивільні опинилися в зоні ризику, – ЗМІ

Західні чиновники кажуть, що ракетні удари Росії змусять Київ обирати між використанням систем ППО для захисту міст та підтримки контрнаступу. Ситуацію ускладнює масове використання іранських дронів-камікадзе.

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Українські військові перемістили частину систем ППО на південь та схід, послабивши захист інфраструктурних об'єктів в інших регіонах. Про це пише британська газета Financial Time із посиланням на українських та західних чиновників.

Атаки Росії на українські міста все частіше змушуватимуть Київ обирати між розгортанням систем ППО для захисту цивільних чи продовження контрнаступу, зазначають співрозмовники.

"Річ у тому, що Україні недостатньо ППО для захисту настільки великої країни. Ракети можуть летіти з різних напрямків", — зазначив один із західних радників з питань оборони.

Один із західних чиновників сказав, що в межах успішних контрнаступів на сході та півдні країни Київ уже перекинув частину систем ППО ближче до фронту, щоб прикрити позиції військових.

[ + – ] Україна отримала від Німеччини сучасну систему ППО IRIS-T Фото: armyinform

Через це кількість ППО для захисту цивільних районів скоротилася. Видання наголошує на розбалансуванні пріоритетів у захисті цивільних районів та армії, яка воює на передовій.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко сказав Financial Times, що Київ доручив дипломатам у західних столицях наполягати на постачанні засобів протиповітряної оборони.

"Це те, про що ми всі говоримо після терактів 10 жовтня... Москва сконцентрується на ударах ракетами та безпілотниками по цивільних районах", — сказав посол.

Старший науковий співробітник лондонського Королівського інституту об'єднаних служб Джастін Бронк вважає, що у світі не вистачить систем ППО для забезпечення повного захисту України від російських повітряних ударів.

Ускладнює ситуацію з нестачею ППО масове використання Росією іранських дронів-камікадзе Shahed. Можна запустити кілька штук одночасно та створити ефект рою, з яким ППО складно впоратися, кажуть фахівці.

Іранські безпілотники повільні і летять на низькій висоті, їх можна заглушити і збити старими зенітними гарматами з радіолокаційним наведенням або навіть зброєю, помітили західні чиновники.

Нагадаємо, що в Україну відправили німецьку сучасну систему ППО IRIS-T. Німеччина обіцяла передати українцям 4 такі системи.

Штати працюють над швидким відправленням в Україну 2 зенітно-ракетних комплексів NASAMS. Комплекси обіцяють доставити протягом кількох тижнів.