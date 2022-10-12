Нова ера ППО: Резніков повідомив про прибуття в Україну системи IRIS-T

За словами міністра оборони, незабаром до країни приїдуть й американські системи протиповітряної оборони NASAMS.

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Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в країну прибула сучасна система ППО IRIS-T.

"В Україні почалася нова ера протиповітряної оборони. IRIS-T від Німеччини вже тут. Американські NASAMS їдуть. Це лише початок. І нам потрібно більше, — зазначив міністр. — Немає сумнівів, що Росія є терористичною державою. Існує моральний обов'язок захищати небо над Україною, щоб урятувати наш народ".

Джерела Spiegel розповіли, що Німеччина передала українцям першу з обіцяних чотирьох систем IRIS-T 11 жовтня. Передбачається, що українцям цього року передадуть дві системи, і стільки ж у наступному році.

IRIS-T – це ракети малої дальності, оснащені інфрачервоною головкою самонаведення. Вони запускаються з відповідних пускових установок IRIS-T SLM. Комплекс призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих і балістичних ракет. Україна має отримати версію, якої ще немає на озброєнні німецької армії.

Нагадаємо, США пообіцяли передати два зенітно-ракетні комплекси NASAMS найближчими тижнями. Дальність стрільби з комплексу NASAMS – від 2,5 км до 40 км. Ці ЗРК використовуються для охорони повітряного простору над Білим будинком.

Раніше повідомлялося, що Німеччина готова передати Києву сто танків.