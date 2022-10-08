Німеччина передає Україні ППО IRIS-T та 100 танків із Греції та Словаччини, – CNN

Міністриня оборони ФРН Крістін Ламбрехт підтвердила передавання озброєння Києву. Також Німеччина створює власну нову бронетанкову піхотну бригаду через загрозу безпеці.

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Міністриня оборони Німеччини Крістін Ламбрехт 8 жовтня підтвердила, що ФРН передасть Україні систему протиповітряної оборони IRIS-T. Про це вона заявила під час відвідин дислокованих у Литві німецьких військ, повідомляє CNN.

"Протиповітряна оборона — одна з таких галузей, де необхідно діяти терміново", — прокоментувала глава оборонного відомства ФРН.

Також Німеччина готова передати Києву загалом сто танків із Греції та Словаччини.

Через загрози національній безпеці, що серйозно виросли останнім часом, Німеччина створює власну нову механізовану бригаду, яку можна буде оперативно перекинути в Литву в разі потреби.

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Як вважає Ламбрехт, Північноатлантичний Альянс також має задуматися про посилення своєї оборони.

"Ми живемо в серйозні часи, і в такі часи також важливо знати, де в нас є проломи у захисті", — додала німецька політикиня.

IRIS-T — це ракети малої дальності, які оснащені охолоджувальною інфрачервоною головкою самонаведення. Вони запускаються з відповідних пускових установок IRIS-T SLM. Комплекс призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих і балістичних ракет. Україна має отримати версію, якої ще немає на озброєнні німецької армії.

Нагадаємо, Німеччина пообіцяла передати Києву 4 установки ППО IRIS-T, а також 30 тисяч патронів калібру 40 міліметрів і 24 кулемети MG3 для бронемашин. Загальна вартість окремих ліцензій, виданих федеральним урядом на експорт товарів військового призначення в період із 1 січня по 26 вересня, становить 743 млн 658 тисяч 611 євро.

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