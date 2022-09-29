У Німеччині підтвердили, що Україна отримає 4 системи ППО IRIS-T та іншу військову допомогу

У повідомленні уряду Німеччини сказано, що у країни з'явилися гроші для того, щоб купити ще 3 додаткові ЗРК IRIS-T SLM для Києва.

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У Німеччині підтвердили, що готові надати Україні 4 установки ППО IRIS-T, а також 30 тисяч патронів калібру 40 міліметрів та 24 кулемети MG3 для бронемашин. Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

"У рамках бюджетного процесу на 2022 рік кошти на ініціативу з нарощування потенціалу безпеки було збільшено до 2 мільярдів євро на 2022 рік. Додаткові кошти мають бути використані насамперед для підтримки України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що загальна вартість окремих ліцензій, виданих федеральним урядом на експорт товарів військового призначення в період з 1 січня по 26 вересня, становить 743 млн 658 тисяч 611 євро.

Також сказано, що Німеччина пообіцяла Україні 90 великовантажних причепів, 2 реактивні системи залпового вогню MARS II з боєзапасом, 10 мостових систем, 43 розвідувальні дрони, 100 тисяч аптечок, 12 комунікаційних електронних сканерів інше. Обіцяне або перебуває у процесі передачі, або готується.

Що таке система ППО IRIS-T?

IRIS-T – це ракети малої дальності, які оснащені інфрачервоною головкою самонаведення, що охолоджується. Вони запускаються із відповідних пускових установок IRIS-T SLM. Комплекс призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Україна має отримати версію, якої ще немає на озброєнні німецької армії.

Раніше Фокус повідомляв, що волонтери InformNapalm опублікували повний список частин РФ, які воювали в Україні до 2022 року. У базі знаходиться 170 різних підрозділів, які воювали проти нашої країни з 2014 року. Окрім бойовиків ОРДЛО були задіяні росгвардійці, десантники та низка інших.

Ще нагадаємо, що у РФ знизився рейтинг довіри Путіна після оголошення часткової мобілізації. У Росії, за даними "Левада-центру", також знизилася частка громадян, які вважають, що країна рухається в правильному напрямку.

Також повідомлялося, що ЗСУ використовують у боях проти ЗС РФ раритетний 240-мм міномет М-240. Міномет не відрізняється високою скорострільністю. Одна міна важить 130 кг, а після кожного пострілу ствол потрібно перевести в горизонтальне положення для перезаряджання.