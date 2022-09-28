Волонтери InformNapalm опублікували повний список частин РФ, які воювали в Україні до 2022 року

У базі знаходиться 170 різних підрозділів, які воювали проти нашої країни з 2014 року. Окрім бойовиків ОРДЛО були задіяні росгвардійці, десантники та низка інших.

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Міжнародне волонтерське товариство InformNapalm опублікувало повну базу про дані російських бригад та підрозділів, які воювали проти України до повномасштабного вторгнення. Про це повідомляється на сайті товариства.

До повномасштабного вторгнення РФ задіяла 33 бригади Сухопутних військ, що входять до складу армій. До кожної такої бригади є історія їхнього залучення у війні починаючи з 2014 року. Наприклад, 35-та гвардійська червонопрапорна Волгоградсько-Київська мотострілецька бригада. Вони брали участь у війні у 2014 та 2015 роках.

[ + – ] Історія залучення 35-ї мотострілецької бригади

Найменше окупанти задіяли залізничні бригади та матеріально-технічного забезпечення — по 3 одиниці.

Кількість задіяних підрозділів ЗС РФ до 2022 року:

4 загальновійськові формування

33 підрозділи Сухопутних військ

16 підрозділів ракетних військ та артилерії

4 танкові підрозділи

8 повітряно-десантних військ

23 підрозділи військово-морського флоту

16 підрозділів ВКС

8 частин військової розвідки

5 частин військ зв'язку

5 підрозділів військ РХБЗ

8 підрозділів інженерних військ

по 3 залізничні та матеріально-технічні війська забезпечення

9 підрозділів Росгвардії

12 підрозділів ОРДЛО

Усього задіяно 170 підрозділів.

Нагадаємо, волонтери InformNapalm опублікували інформацію про те, як відбувається фільтрація у Херсоні.

Раніше у спільноті встановили, що Запорізьку АЕС контролюють Сили спецоперацій РФ. Було знайдено докази залучення ССО.