Запорізьку АЕС контролюють Сили спецоперацій РФ, – InformNapalm (фото)

За даними волонтерів, їм удалося знайти докази того, що окупацію атомної станції забезпечують саме російські оператори ССО

Запорізьку атомну електростанцію російська армія контролює, залучивши Сили спеціальних операцій РФ. Про це повідомляють волонтери міжнародної спільноти InformNapalm.

Під час візиту місії МАГАТЕ на АЕС OSINT-аналітики вказували, що окупацію атомної станції, ймовірно, забезпечують Сили спецоперацій. Такого висновку вони дійшли під час відео від 2 вересня, де окупанти показували територію ЗАЕС. До кадру потрапили машини, які характерні для ССО РФ. Ford Transit використовують ССО РФ, такі ж автомобілі використовували в Сирії.

[ + – ] Машина, характерна для ССО РФ

Тепер же в одному з російських телеграм-каналів помітили фотографії за підписом "ССО РФ". Фотографії знято на території Запорізької АЕС. Тому аналітики дійшли висновку, що саме вони виконують операцію з окупації атомної електростанції.

[ + – ] Скриншот із російського телеграм-каналу

Нагадаємо, в "Енергоатомі" повідомили, що на Запорізькій АЕС залишилося два співробітники МАГАТЕ. Інші члени міжнародної місії залишили станцію.

Раніше повідомлялося, що на Запорізькій АЕС працює лише один із шести енергоблоків. ЗС РФ обстрілюють лінії зв'язку, через що недостатньо потужності для забезпечення роботи двох енергоблоків.