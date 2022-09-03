На Запорізькій АЕС знову зупинився реактор. У роботі залишається 6-й енергоблок

Увечері 3 вересня після обстрілів російськими окупантами ліній зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України та через недостатню для двох енергоблоків пропускну спроможність останньої резервної лінії о 19:35 енергоблок №5 ЗАЕС було відключено від енергомережі, — підтверджує і НАЕК Енергоатом.

У суботу, 3 вересня, Запорізьку атомну електростанцію в окупованому росіянами Енергодарі знову було відключено від енергомережі. Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці Міжнародного агентства з атомної енергії у твітері.

"АЕС знову втратила зв'язок з останньою основною зовнішньою лінією електропередачі, що залишилася, але станція продовжує подавати електроенергію в мережу через резервну лінію", — йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

[ + – ] Директор МАГАТЕ повідомив про ситуацію на ЗАЕС

Також у МАГАТЕ повідомили, що вийшла з ладу четверта робоча лінія електропередачі напругою 750 кіловольт. Три інші були пошкоджені раніше, під час наступу російських окупантів. Цю інформацію співробітникам Міжнародного агентства з атомної енергії передали українські працівники, які залишились обслуговувати станцію.

Керівництво атомної станції проінформувало команду МАГАТЕ про те, що один із двох робочих блоків ЗАЕС сьогодні у другій половині дня було відключено через обмеження в мережі. Той самий блок 5 було відключено також 1 вересня — у день прибуття генерального директора МАГАТЕ Гроссі на об'єкт — через внутрішній збій в електропостачанні, але наступного дня його знову підключено.

"Наша команда отримала пряму, швидку та достовірну інформацію про останні значні події, що впливають на ситуацію із зовнішнім живленням станції, а також про робочий стан реакторів. Ми вже краще розуміємо функціональність резервної лінії електропередачі при підключенні об'єкта до мережі", — сказав директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Ситуацію на Запорізькій АЕС прокоментували фахівці НАЕК Енергоатом.

"Унаслідок безперервних обстрілів російських окупаційних військ відключено енергоблок №5 Запорізької АЕС. Увечері 3 вересня 2022 року після обстрілів російськими окупантами ліній зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України та через недостатню для двох енергоблоків пропускну спроможність останньої, резервної лінії, о 19:35 енергоблок №5 ЗАЕС було відключено від енергомережі", — повідомляє сайт компанії.

Наразі в роботі залишається шостий енергоблок, який з обмеженою потужністю через резервну лінію подає електроенергію в енергосистему України, а також забезпечує власні потреби Запорізької АЕС, пояснюють в Енергоатомі.

Запорізька АЕС утримується російськими військами від початку березня, але її український персонал продовжує експлуатувати станцію.

Нагадаємо, після візиту голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розповів, що за кілька годин роботи на захопленій ЗС РФ Запорізькій АЕС в окупованому Енергодарі вдалося зібрати багато важливої інформації.

Російські ЗМІ, знімаючи переміщення представників МАГАТЕ Запорізькою АЕС, випадково показали військові вантажівки ЗС РФ, які окупанти розташували на території атомної станції в Енергодарі. Відео опублікували одразу кілька ЗМІ, підконтрольні Кремлю.