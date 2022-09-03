На Запорожской АЭС снова остановился реактор. В работе остается 6-й энергоблок

Вечером 3 сентября после обстрелов российскими оккупантами линий связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины и из-за недостаточной для двух энергоблоков пропускной способности последней, резервной линии, в 19.35 энергоблок №5 ЗАЭС был отключен от энергосети, — подтверждает и НАЭК Энергоатом.

В субботу, 3 сентября, Запорожская атомная электростанция в оккупированном россиянами Энергодаре снова была отключена от энергосети. Информация об этом появилась на официальной странице Международного агентства по атомной энергии в Твиттере.

"АЭС снова потеряла связь с последней оставшейся основной внешней линией электропередачи, но станция продолжает подавать электроэнергию в сеть через резервную линию", — говорится в сообщении МАГАТЭ.

[ + – ] Директор МАГАТЭ сообщил о ситуации на ЗАЭС

Также в МАГАТЭ сообщили, что вышла из строя четвертая действующая линия электропередачи напряжением 750 киловольт. Три других были повреждены ранее, во время наступления российских оккупантов. Эту информацию сотрудникам Международного агентства по атомной энергии передали украинские работники, которые остались обслуживать станцию.

Руководство атомной станции проинформировало команду МАГАТЭ о том, что один из двух действующих блоков ЗАЭС сегодня во второй половине дня был отключен из-за ограничений в сети. Тот же блок 5 был отключен также 1 сентября — в день прибытия генерального директора МАГАТЭ Гросси на объект — из-за внутреннего сбоя в электроснабжении, но на следующий день он был снова подключен.

"Наша команда получила прямую, быструю и достоверную информацию о последних значительных событиях, влияющих на ситуацию с внешним питанием станции, а также о рабочем состоянии реакторов. Мы уже лучше понимаем функциональность резервной линии электропередачи при подключении объекта к сети". — сказал директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Ситуацию на Запорожской АЭС прокомментировали специалисты НАЭК Энергоатом.

"Вследствие непрерывных обстрелов российских оккупационных войск отключен энергоблок №5 Запорожской АЭС. Вечером 3 сентября 2022 года после обстрелов российскими оккупантами линий связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины и из-за недостаточной для двух энергоблоков пропускной способности последней, резервной линии, в 19.35 энергоблок №5 ЗАЭС был отключен от энергосети", — сообщает сайт компании.

На данный момент в работе остается 6-й энергоблок, который с ограниченной мощностью через резервную линию подает электроэнергию в энергосистему Украины, а также обеспечивает собственные потребности Запорожской АЭС, поясняют в Энергоатоме.

Запорожская АЭС удерживается российскими войсками с начала марта, но ее украинский персонал продолжает эксплуатировать станцию.

Напомним, после визита глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что за несколько часов работы на захваченной ВС РФ Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре удалось собрать много важной информации.

Российские СМИ, снимая перемещение представителей МАГАТЭ по Запорожской АЭС, случайно показали военные грузовики ВС РФ, которые оккупанты расположили на территории атомной станции в Энергодаре. Видео опубликовали сразу несколько СМИ, подконтрольных Кремлю.