"Увидел ключевые вещи": глава МАГАТЭ рассказал о первых итогах миссии на ЗАЭС (видео)

Рафаэль Гросси заявил, что инспекторам удалось собрать много важной информации, а представители МАГАТЭ останутся на объекте.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что за несколько часов работы на захваченной ВС РФ Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре удалось собрать много важной информации. Об этом он сказал в интервью российским журналистам, передает "РИА Новости"

По его словам, он увидел "ключевые вещи", которые хотел увидеть на объекте.

Рафаэль Гросси добавил, что представители ведомства останутся на Запорожской АЭС. Как заявляют в оккупационной администрации Запорожской области, миссия останется на АЭС как минимум до 3 сентября и будет прорабатывать вопрос постоянного присутствия своих наблюдателей в районе станции.

Кроме того, российские СМИ сообщают, что глава МАГАТЭ пообщался с жителями Энергодара, которые передали ему письмо с просьбой посодействовать прекращению обстрелов ЗАЭС и не допустить трагедию на объекте. В свою очередь Гросси пообещал им работать над этим. По информации российских журналистов, Рафаль Гросси уже покинул ЗАЭС.

Напомним, днем 1 сентября сотрудники МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС. Западные СМИ сообщают, что инспекторы приехали на станцию с опозданием на несколько часов из-за обстрелов вблизи АЭС. По информации журналистов, на месте находилось большое количество российских солдат.

Также сообщалось, что российские войска обстреливали заранее согласованный маршрут следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в Энергодар. В Запорожской ОВА рассказали, что ВС РФ вели обстрел с помощью артиллерии.

В украинской разведке заявляли, что войска РФ готовят эвакуацию сотрудников "Росатома" из захваченной АЭС. Перед приездом миссии МАГАТЭ на атомную станцию бойцы Росгвардии тайно готовятся вывезти сотрудников российской госкорпорации в Мелитополь.