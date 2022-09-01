Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС (видео)

Российские СМИ опубликовали кадры с кортежем международной делегации, въезжающим на территорию атомного объекта.

Миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на территорию захваченной Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Пропагандистское агентство "РИА Новости", в свою очередь, опубликовало видео с колонной машин делегации, заезжающих на атомный объект в оккупированном Энергодаре.

Как уточняет агентство Reuters, инспекторы приехали на станцию с опозданием на несколько часов из-за обстрелов вблизи АЭС. По информации корреспондента, на месте находится большое количество российских солдат.

Украинский источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что миссия "может оказаться короче, чем планировалось".

Что произошло сегодня на ЗАЭС

Российские оккупанты утром 1 сентября обстреляли захваченный Энергодар и территорию Запорожской атомной электростанции, прикрываясь версией о группе из 60 "украинских диверсантов", высадившихся на берег Каховского водохранилища, чтобы захватить атомный объект.

Позже представитель оккупационной власти Владимир Рогов уже заявил, что ВС РФ якобы уничтожили около 40 украинских военных, приплывших на моторных лодках, на локации рядом с ЗАЭС.

Сотрудник Запорожской атомной электростанции, чье имя не называется в целях безопасности, в свою очередь, рассказал, что из-за обстрела на 5-ом блоке сработала аварийная защита, из-за чего он отключился от системы. Также пострадала линия резервного питания собственных потребностей станции ЗАЭС-ТЭС 330 кВ. Это именно та линия, которая спасла станцию 25 августа, когда все блоки остановились, а Днепровская линия не работала из-за пожара.

Колонна автомобилей инспекторов МАГАТЭ из-за ударов российской армии была вынуждена остановиться на какое-то время на блокпосту в Новоалександровке приблизительно в 20 км от линии фронта. Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что, несмотря на "усиление военной активности в этом районе", инспекторы МАГАТЭ готовы посетить Запорожскую АЭС и встретиться с персоналом станции.