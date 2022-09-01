Миссия МАГАТЭ вынуждена пережидать обстрел рядом с линией фронта, — СМИ

Утром 1 сентября оккупанты стали наносить удары по официальному маршруту инспекторов Международного агентства по атомной энергии

Колонна автомобилей инспекторов МАГАТЭ, которая направляется на Запорожскую АЭС, была вынуждена остановиться на блокпосту в Новоалександровке приблизительно в 20 км от линии фронта. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к миссии. По его словам, на блокпосту слышны звуки далеких взрывов.

В то же время российский "Интерфакс", цитируя так называемого "главу" оккупационной администрации Энергодара Александра Волгу, утверждает, что препятствий для проезда миссии МАГАТЭ по оккупированной Россией территории Запорожской области нет.

Однако советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что российские войска наносят демонстративные удары по Энергодару, оккупанты бьют по официальному маршруту миссии МАГАТЭ, чтобы обвинить в этом Украину.

"Это демонстрация подлинной "заинтересованности" России в проверке. И это еще одно доказательство подлинного веса российских "гарантий" для любых посредников", — подчеркнул Подоляк.

Возглавляющий миссию глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что, несмотря на "усиление военной активности в этом районе", инспекторы МАГАТЭ настаивают на своем плане посетить Запорожскую АЭС и встретиться с персоналом станции.

"Зайдя так далеко, мы не остановимся", — сказал Гросси.

Ранее он заявил, что визит МАГАТЭ на ЗАЭС ​​будет "технической миссией". Она направлена на предотвращение ядерной катастрофы.

Как сообщалось, что группа инспекторов МАГАТЭ прибыла в Запорожье 31 августа. Колонна из 20 автомобилей выехала из Киева утром того же дня.