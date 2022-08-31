Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье (видео)

В областной центр приехала колонна из 20 машин. Далее они направятся в захваченный Энергодар.

Группа Международного агентства по атомной энергии в составе 14 человек во главе с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси прибыла в Запорожье. Об этом сообщает госкорпорация "Энергоатом".

"Сегодня, 31 августа 2022 года, около 15:00 миссия Международного агентства по ядерной энергии прибыла в Запорожье", – рассказала пресс-служба компании.

О приезде миссии в украинский город проинформировало и агентство Reuters.

Колонна из 20 автомобилей, включая машину скорой помощи, сегодня утром выехала из Киева.

Далее делегаты направятся на оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. Там миссия намерена проинспектировать работу атомного объекта, удерживаемого российскими оккупантами.

"Наконец-то мы в пути после почти шести месяцев усилий. Я прекрасно понимаю важность этого момента, но мы готовы. МАГАТЭ готово", — прокомментировал Гросси.

Как сообщалось, миссия должна добраться до объекта уже сегодня вечером. Делегаты проведут на Запорожской АЭС несколько дней.

После окончания официального визита на станции должно остаться 6-8 инспекторов агентства.

Напомним, оккупанты заявили, что не выдадут спецпропусков членам миссии МАГАТЭ, поэтому им "придется стоять в очереди". Коллаборант Владимир Рогов отметил, что если бы специалисты въезжали через РФ, то смогли бы "безопасно, быстро и без препятствий" попасть на объект.

Ранее в Офисе президента предупредили, что ВС РФ намеренно обстреливают маршрут миссии МАГАТЭ к ЗАЭС.