"Придется стоять в очереди": оккупанты не выдадут МАГАТЭ спецпропуски для въезда на ЗАЭС

Миссия МАГАТЭ выехала из Киева в сторону Запорожской АЭС 31 августа. Коллаборант Владимир Рогов отметил, что если бы специалисты въезжали через РФ, то смогли бы "безопасно, быстро и без препонов" попасть на объект.

Сотрудникам миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые из Киева выехали в сторону захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, не будут выдавать специальные пропуска для того, чтобы без очереди попасть на оккупированную территорию. Об этом заявил глава оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Коллаборант заявил, что таким образом специалистам придется стоять в очередях при въезде в оккупированную область. По его словам, если бы миссия МАГАТЭ въезжала через территорию России, то смогла бы "безопасно, быстро и без препонов" добраться на Запорожскую АЭС.

"Миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди, чтобы попасть на "освобожденную" часть Запорожской области. Это вызвано тем, что спецпропуска им делать не будут", — написал Рогов.

Напомним, 31 августа автомобили миссии МАГАТЭ выехали из Киева к Запорожской АЭС, их маршрут не сообщается. Делегация из 14 человек проверит повреждения и безопасность работы атомной электростанции. В работе миссии есть риски — российские военные постоянно обстреливают временно оккупированный город Энергодар, где находится ЗАЭС.

30 августа Владимир Зеленский встретился с гендиректором организации Рафаэлем Гросси и заявил, что важно срочно демилитаризировать Запорожскую атомную электростанцию.

Кроме того, в Офисе президента предупредили, что ВС РФ намеренно обстреливают маршрут миссии МАГАТЭ к ЗАЭС. Там отметили, что атаки российской армии были предсказуемыми, однако не повлияют на позицию Киева касательно визита МАГАТЭ через подконтрольную ему территорию.