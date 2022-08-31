Автомобили миссии МАГАТЭ выехали из Киева к Запорожской АЭС: насколько опасен маршрут

Делегация из 14 человек проверит повреждения и безопасность работы атомной электростанции. В работе миссии есть риски — российские военные постоянно обстреливают временно оккупированный город Энергодар, где находится ЗАЭС.

Автоколонна специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направляется из Киева в сторону Запорожской АЭС. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Пока неясно, когда миссия МАГАТЭ планирует добраться до крупнейшей в Европе атомной электростанции, которая сейчас контролируется российскими войсками, отметили журналисты.

"ЗАЭС стала одним из очагов войны, Москва и Киев обвиняют друг друга в подрыве ее безопасности", – указывает Reuters.

Британский телеканал Sky News подтвердил информацию о перемещении группы МАГАТЭ в сторону атомной электростанции. Они должны проверить повреждения, оценить безопасность и методы работы объекта.

[ + – ] Миссия МАГАТЭ оценит безопасность и методы работы Запорожской АЭС

"Есть опасения, что на атомной электростанции может произойти утечка радиации из-за боевых действий. Людям, живущим поблизости, дали таблетки йода на случай аварии", – сообщили журналисты.

Американская газета The New York Times писал, что делегация МАГАТЭ состоит из 14 человек. Российский представитель в МАГАТЭ Михаил Ульянов заявил, что его страна поспособствует визиту миссии на объект.

Ставленник российскоих оккупантов Евгений Балицкий в общении с "Интерфаксом сказал, что специалисты МАГАТЭ должны пробыть на АЭС в Энергодаре Запорожской области по плану один день. Делегация заедет на захваченную территорию через Васильевку рядом с линией фронта и сразу отправится в Энергодар.

"Они должны к вечеру (31 августа, – ред.) уже выехать, в светлое время суток", — сказал боевик.

Визит группы МАГАТЭ на ЗАЭС — встреча с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщили в Офисе президента.

Глава государства заметил существование рисков инцидентов на АЭС, возможность срыва работы ядерных реакторов и отключения блоков станции от украинской энергосети.

[ + – ] Зеленский подчеркнул наличие на станции российского оружия

"На станции есть российское оружие. Так что это – мировая угроза… Мы доверяем вашим специалистам", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул важность срочной демилитаризации Запорожской атомной электростанции.

"АЭС – не то место, где должно быть размещено оружие и взрывчатые вещества. Только путем демилитаризации станции можно устранить имеющиеся риски", – заключил он.

Энергодар под обстрелами — насколько опасно ехать на ЗАЭС

Инфраструктура и жилые кварталы Энергодара, где находится ЗАЭС, постоянно обстреливают российские захватчики, сказал "Радио Свобода" мэр города Дмитрий Орлов.

"Обстрелы не утихают ни днем, ни ночью. Обстреливается и инфраструктура города и жилые кварталы. Есть панические настроения у населения, пытающегося как можно скорее покинуть город и уехать на подконтрольную ВСУ территорию. Но оккупанты и здесь преграды делают: не выпускают", – отметил он.

Энергодар покинуло около половины жителей, но большинство работников атомной электростанции, по оценке его Орлова, остаются в городе.

Жители Энергодара и работники ЗАЭС возлагают на визит группы МАГАТЭ большие надежды и ждут правильных выводов по итогам визита, добавил он.

Фокус подробно описывал в статье главные функции и задачи МАГАТЭ. В Украине инспекторы МАГАТЭ получили более широкие полномочия, они проверят возможную пропажу запасов обогащенного урана и проверить виновных в обстрелах объекта.

Напомним, что бывший посол США в России Томас Р. Пикеринг предложил варианты решения проблемы с Запорожской АЭС. По его словам, можно создать вокруг станции 15-километровую зону, где никто не будет вести боевые действия.

В Офисе президента ранее предупреждали об обстрелах армии РФ маршрута следования делегации МАГАТЭ к Запорожской атомной электростанции.