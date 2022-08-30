Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС уже в среду, — The New York Times

Журналисты пишут, что представители МАГАТЭ хотят иметь доступ к станции на постоянной основе. Предполагается, что они могут поселиться в Запорожье.

Делегация МАГАТЭ может посетить Запорожскую атомную электростанцию уже в среду, 31 августа. Приготовления к этой миссии были очень сложными, о чем пишет издание The New York Times со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что в группу входят 14 человек. Их визит может как ослабить глобальные страхи перед возможной аварией на ЗАЭС, так и усилить их.

Также издание пишет, что представитель РФ в МАГАТЭ Михаил Ульянов заявил, что Москва будет способствовать визиту. При этом агентство дало понять, что собирается разместить своих экспертов в Запорожье "на постоянной основе". Это необходимо для того, чтобы оценивать любые риски и вовремя реагировать на кризисы.

Также журналисты пишут, что команда МАГАТЭ проверит системы безопасности на ЗАЭС, оценит ущерб станции и оценит условия работы персонала.

Чем занимается МАГАТЭ?

Основанное в 1957 году под эгидой ООН Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) является международным центром сотрудничества в ядерной области. Ее целью является продвижение безопасного, надежного и мирного использования ядерных технологий.

С момента ратификации договора о нераспространении ядерного оружия в 1968 году МАГАТЭ также занимается проверкой соблюдения подписавшими договор государствами своих обязательств.

Ранее Фокус писал, что миссия МАГАТЭ прибыла в Украину для проверки Запорожской АЭС. Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в лице 14-ти экспертов прибыла в Киев перед дальнейшей поездкой во временно оккупированный Энергодар для наблюдения за Запорожской атомной электростанцией.

Еще напомним, что в Офисе президента сообщили, что РФ обстреливает маршрут миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС. Атаки войск РФ на коридор следования к АЭС были предсказуемыми, действия агрессора не повлияют на позицию Киева касательно визита МАГАТЭ через подконтрольную ему территорию, заверили в ОП.