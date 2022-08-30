Місія МАГАТЕ прибуде на Запорізьку АЕС уже в середу, — The New York Times

Журналісти пишуть, що представники МАГАТЕ хочуть мати доступ до станції на постійній основі. Передбачається, що вони можуть оселитися у Запоріжжі.

Делегація МАГАТЕ може відвідати Запорізьку атомну електростанцію вже у середу, 31 серпня. Приготування до цієї місії було дуже складним, про що пише видання The New York Times з посиланням на власне джерело.

Повідомляється, що до групи входять 14 осіб. Їх візит може послабити глобальні страхи перед можливою аварією на ЗАЕС, так і посилити їх.

Також видання пише, що представник РФ у МАГАТЕ Михайло Ульянов заявив, що Москва сприятиме візиту. При цьому агентство дало зрозуміти, що має намір розмістити своїх експертів у Запоріжжі "на постійній основі". Це необхідно для того, щоб оцінювати будь-які ризики та вчасно реагувати на кризи.

Також журналісти пишуть, що команда МАГАТЕ перевірить системи безпеки на ЗАЕС, оцінить збитки станції та оцінить умови роботи персоналу.

Чим займається МАГАТЕ?

Засноване в 1957 році під егідою ООН Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) є міжнародним центром співробітництва в ядерній галузі. Його метою є просування безпечного, надійного та мирного використання ядерних технологій.

З моменту ратифікації договору про нерозповсюдження ядерної зброї у 1968 році МАГАТЕ також займається перевіркою дотримання державами своїх зобов'язань, що підписали договір.

Раніше Фокус писав, що місія МАГАТЕ прибула в Україну для перевірки Запорізької АЕС. Делегація Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з 14-ти експертів прибула до Києва перед подальшою поїздкою до тимчасово окупованого Енергодару для спостереження за Запорізькою атомною електростанцією.

Ще нагадаємо, що в Офісі президента повідомили, що РФ обстрілює маршрут місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС. Атаки військ РФ на коридор до АЕС були передбачуваними, дії агресора не вплинуть на позицію Києва щодо візиту МАГАТЕ через підконтрольну йому територію, запевнили в ОП.