Ядерний поліцейський ООН: що таке МАГАТЕ, чим воно займається та які права має

Місія МАГАТЕ незабаром вирушить в Енергодар, щоб розібратися, що відбувається на Запорізькій АЕС. Фокус розповідає про те, які повноваження мають інспектори і що може зірвати їх візит.

30 серпня інспектори МАГАТЕ були помічені в Україні: журналісти бачили їх у київському готелі. З української столиці місія МАГАТЕ вирушить у Запорізьку область, щоб з'ясувати, що відбувається на найбільшій у Європі АЕС і хто обстрілює атомну станцію.

Чим займається МАГАТЕ?

Засноване у 1957 році під егідою ООН Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) є міжнародним центром співробітництва в ядерній галузі. Її метою є просування безпечного, надійного та мирного використання ядерних технологій.

З моменту ратифікації договору про нерозповсюдження ядерної зброї у 1968 році МАГАТЕ також займається перевіркою дотримання державами своїх зобов'язань, які підписали договір.

МАГАТЕ очолює аргентинський дипломат Рафаель Гроссі, штаб-квартира агентства знаходиться у Відні. Членами організації є 175 держав, серед них Україна та Росія.

Основні завдання, якими займається МАГАТЕ:

інспекція наявних ядерних установок;

встановлення стандартів ядерної безпеки та захисту навколишнього середовища;

надання технічної допомоги країнам-членам;

обмін науковою і технічною інформацією про атомну енергію;

контроль за мирним використанням атомної енергії та забезпечення того, що допомога МАГАТЕ не буде використана у військових цілях.

Основними напрямками діяльності МАГАТЕ є:

ядерна енергетика, паливний цикл і ядерна наука;

ядерні застосування у сфері безпеки продовольства та сільському господарстві, для охорони здоров'я (ракові захворювання, томографія), забезпечення водних ресурсів, для оцінки та раціонального використання морського та наземного середовища, виробництво медичних радіоізотопів і радіаційні технології;

ядерна безпека (безпека ядерних установок, радіаційна безпека та безпека перевезень, поводження з радіоактивними відходами, фізична ядерна безпека, готовність до реагування у разі інцидентів та аварійних ситуацій);

ядерна перевірка (застосування системи гарантій МАГАТЕ, імплементація гарантій агентства в Ірані, Сирії та КНДР).

[ + – ] Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі

Які права в МАГАТЕ?

Завдання місій агентства — збирати факти щодо обстановки на ядерному об'єкті, на який відправляють інспекцію. У роботі інспектори не можуть давати політичні оцінки тим чи іншим подіям. Проте, на підставі доповідей МАГАТЕ Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй та Рада Безпеки ООН можуть ініціювати розгляд проблем ядерної безпеки.

Які права має інспекція МАГАТЕ в Україні?

Під час підготовки місії МАГАТЕ в Україну спочатку передбачалося, що інспектори мають лише переконати, що за час окупації із Запорізької АЕС не зникли запаси збагаченого урану, пише Bloomberg. Проте, за даними джерел видання у західних дипломатичних колах, інспекторам МАГАТЕ в Україні вирішили надати ширші повноваження.

До складу місії додали фахівців із безпеки, які зможуть провести розслідування атак на атомну станцію і провести експертизу, що дозволить встановити, хто є відповідальним за обстріл.

Що може стати на заваді місії МАГАТЕ в Україні?

Хоча російські офіційні особи й заявляють, що схвалюють прибуття інспекції МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, армія окупантів погрожує зірвати місію.

30 серпня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російські війська цілеспрямовано обстрілюють коридори, якими місія МАГАТЕ в Україні має дістатися атомної станції, розташованої в окупованому Енергодарі.

"Усе, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО. Позиція України незмінна. Доступ лише через підконтрольну територію. Демілітаризація АЕС. Негайне відведення російських військ. На станції — лише український персонал", — наголосив Подоляк.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Росія можливо спробує відтермінувати прибуття місії МАГАТЕ на ЗАЕС. За даними аналітиків, РФ почала реалізовувати стратегії, аналогічні до тих, які використовував Іран, вдаючись до маніпуляцій і стверджуючи, що склад місії змушує сумніватися в тому, що її висновки будуть "справедливими". Однак до складу делегації МАГАТЕ, окрім Гроссі, входять 13 експертів із різних "переважно нейтральних країн", зокрема, серед них немає представників Сполучених Штатів і Великої Британії.

ISW, посилаючись на інформацію українських офіційних осіб, зазначив, що росіяни катують співробітників атомної станції, вимагаючи, щоб вони не повідомляли інспекторів МАГАТЕ про порушення безпеки. Також окупаційна влада намагається обмежити присутність українських співробітників на станції, і розпочала збір підписів мешканців Енергодара з вимогою припинити "українські обстріли". Цю петицію мають намір надати інспекторам агентства.