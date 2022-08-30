РФ обстрілює маршрут місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС, — Офіс президента

Атаки військ РФ на коридор до АЕС були передбачуваними, дії агресора не вплинуть на позицію Києва щодо візиту МАГАТЕ через підконтрольну йому територію, запевнили в ОП.

Збройні сили РФ навмисне завдають ударів по маршруту проходження делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до Запорізької атомної електростанції в тимчасово окупованому Енергодарі. Про це у вівторок, 30 серпня, у своєму Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За словами представника ОП, навмисний обстріл російськими військами коридорів, по яких делегація МАГАТЕ має дістатися до Запорізької АЕС, передбачуваний. Проте це не змінює позицію Київ щодо того, як саме представники агентства мають відвідати ядерний об'єкт у Запорізькій області, запевнив Подоляк.

"Доступ лише через підконтрольну територію України. Демілітаризація АЕС. Негайне відведення російських військ. На станції — лише український персонал", — озвучив вимоги української влади радник голови ОП.

Нагадаємо, сьогодні, 30 серпня, делегацію МАГАТЕ помітили в одному з готелів Києва — експерти агентства зупинилися там перед тим, як вирушити до тимчасово окупованого Енергодару для проведення перевірки на захопленій російськими силами Запорізькій АЕС. Делегацію з 14 осіб очолив керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Раніше "Енергоатом" попереджав про загрозу витоку радіації на Запорізькій АЕС через постійні обстріли з боку Збройних сил РФ і розміщену на ядерному об'єкті військову техніку.