Місія МАГАТЕ прибула до України для перевірки Запорізької АЕС, — CNN

Делегацію Міжнародного агентства з атомної енергії помітили в одному з готелів Києва сьогодні вранці.

Делегація Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в особі 14 експертів прибула до Києва перед подальшою поїздкою до тимчасово окупованого Енергодару для спостереження за Запорізькою атомною електростанцією. Про це у вівторок, 30 серпня, повідомляє видання CNN з посиланням на своїх репортерів, які помітили представників МАГАТЕ в одному зі столичних готелів.

"Членів делегації МАГАТЕ помітили журналісти CNN у їхньому готелі в українській столиці рано-вранці у вівторок", — йдеться у повідомленні журналістів.

У виданні нагадали, що місію МАГАТЕ очолює керівник організації Рафаель Гроссі. Учора, 29 серпня, він повідомив у своєму Twitter, що делегація вже перебуває в дорозі до України.

"Ми маємо захистити безпеку найбільшого ядерного об'єкта України та Європи", — написав глава агентства.

Нагадаємо, раніше "Енергоатом" попереджав про загрозу витоку радіації на Запорізькій АЕС через постійні обстріли з боку Збройних сил РФ і розміщену на ядерному об'єкті військову техніку. На тлі цього медичним установам Молдови вже почали видавати таблетки йодиду калію на випадок радіаційної катастрофи.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати закликали тимчасово відключити реактори Запорізької атомної електростанції в Енергодарі для запобігання можливій катастрофі.