У Молдові лікарням почали видавати йодид калію на випадок аварії на ЗАЕС

Препарати розподілятимуться серед цивільного населення лише за рішенням Надзвичайної комісії з охорони здоров'я.

Медичні установи Молдови почали видавати таблетки йодиду калію на випадок радіаційної катастрофи. Про це заявив керівник Головного управління охорони здоров'я Молдови Борис Гилка.

Борис Гилка підтвердив, що з 26 серпня між первинними медичними установами, територіальними медоб'єднаннями та медичними центрами первинної медико-санітарної допомоги почали розподіляти таблетки йодиду калію.

За його словами, препарати як гуманітарну допомогу передала сусідня Румунія. Борис Гилка попередив цивільне населення, що їм не потрібно зараз звертатися за таблетками йодиду калію до лікарень, оскільки їх використовуватимуть лише в разі радіаційної катастрофи.

"Вони зберігаються у відповідних медичних закладах. Тільки в разі небезпеки, за рішенням Надзвичайної комісії громадської охорони здоров'я муніципалітету Кишинева, їх розподілятимуть через сімейного лікаря серед цивільного населення", — резюмував топчиновник.

Варто зазначити, що пігулки йодиду калію почали роздавати цивільному населенню у сусідній Румунії. Препарат протягом кількох тижнів доступний місцевих аптеках та МОЗ країни закликає населення звертатися до сімейних лікарів для отримання відповідного рецепту.

Нагадаємо, кількома днями раніше у Запоріжжі почали видавати йодид калію на випадок аварії на ЗАЕС. Препарат можуть отримати мешканці Хортицького району, який розташований за 45 кілометрів від Запорізької АЕС.

Також повідомлялося, що "Енергоатом" змоделював карту та показав, які території може накрити радіаційну хмару у разі катастрофи на Запорізькій АЕС.