В Молдове больницам начали выдавать йодид калия на случай аварии на ЗАЭС

Препараты будут распределяться среди гражданского населения только по решению Чрезвычайной комиссии здравоохранения.

Медицинским учреждениям Молдовы начали выдавать таблетки йодида калия на случай радиационной катастрофы. Об этом заявил руководитель Главного управления здравоохранения Молдовы Борис Гылкэ.

Борис Гылке подтвердил, что с 26 августа между первичными медицинскими учреждениями, территориальными медобъединенями и медцентрами первичной медико-санитарной помощи начали распределять таблетки йодида калия.

По его словам, препараты в качестве гуманитарной помощи передала соседняя Румыния. Борис Гылке предупредил гражданское население, что им не нужно в данный момент обращаться за таблетками йодида калия в больницы, поскольку они будут использоваться исключительно в случае радиационной катастрофы.

"Они хранятся в соответствующих медицинских учреждениях. Только в случае опасности, по решению Чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения муниципалитета Кишинева, они будут распределяться через семейного врача среди гражданского населения", — резюмировал топ-чиновник.

Стоит отметить, что таблетки йодида калия начали раздавать гражданскому населению в соседней Румынии. Препарат в течение нескольких недель доступен местных аптеках и Минздрав страны призывает население обращаться к семейным врачам для получения соответствующего рецепта.

Напомним, несколькими днями ранее в Запорожье начали выдавать йодид калия на случай аварии на ЗАЭС. Препарат могут получить жители Хортицкого района, который расположен в 45 километрах от Запорожской АЭС.

Также сообщалось, что "Энергоатом" смоделировал карту и показал, какие территории может накрыть радиационное облако в случае катастрофы на Запорожской АЭС.