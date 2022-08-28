"Энергоатом" показал, какие территории "накроет" радиацией в случае аварии на Запорожской АЭС

В соответствии с картой ветров на 29 августа радиационное облако накроет часть юга Украины юго-западные регионы РФ.

Государственная компания "Энергоатом" обнародовала карту, на которой показано, какие территории Украины пострадают от возможной аварии на Запорожской АЭС. Согласно карте ветров на 29 августа, если все же на атомной электростанции случится авария, то радиационное облако "накроет" часть юга Украины юго-западные регионы России, сообщает пресс-служба компании в Telegram.

В сообщении "Энергоатома" говорится о том, что в случае аварии на одном из энергоблоков Запорожской АЭС радиационное облако, как показывает карта движения ветров, будет двигаться в юго-восточном направлении в сторону РФ.

Специалисты "Энергоатома" рекомендуют населению на территориях Украины, которые могут пострадать от радиации, проводить йодную профилактику и не выходить на улицу без сильной надобности. Если же авария все-таки случится, то населению рекомендуется использовать средства защиты органов дыхания.

В сообщении энергетической компании также рекомендуется в случае появления радиационного облака провести герметизацию окон и дверей. Эксперты рекомендую отключить кондиционеры и вентиляторы, а также закрыть любые вентиляционные отверстия и дымоходы.

Населению рекомендую также в случае радиационной угрозы провести герметизацию продуктов питания, воды, документов и одежды, а также других ценных вещей.

Согласно сообщению пресс-службы компании "Энергоатом" от 27 августа, российские войска продолжат обстрел территории Запорожской АЭС. Из-за периодических обстрелов уже пострадала инфраструктура электростанции и существует высокий риск аварии.

Фокус уже писал о том, что несколько дней назад Запорожскую АЭС впервые в истории отключили от энергосети и о том, чем это чревато.

Также Фокус писал о том, что в случае выведения из строя ЗАЭС Украине грозят веерные отключения электроэнергии.

В то же время, как уже писал Фокус, МАГАТЭ сформировало группу для поездки на Запорожскую АЭС, в которую входят глава Международного агентства по атомной энергии и еще 13 экспертов.