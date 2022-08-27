Зима без атома: грозят ли украинцам веерные отключения электроэнергии

В Украине ожидается очень сложная зима, о чем уже сообщили мэры разных украинских городов. Эксперты считают, что в случае выведения Запорожской атомной станции из системы веерных отключений электроэнергии не избежать.

"Энергоатом" в период отопительного сезона вряд ли сможет запустить в работу все 15 энергоблоков украинских атомных станций. А полная остановка энергоблоков Запорожской станции может привести к дефициту производства электроэнергии в стране. Об этом идет речь в статье Фокуса "Не только МАГАТЭ. Может ли Украина решить вопрос безопасности Запорожской АЭС".

"С точки зрения прохождения отопительного сезона – огромная проблема, если ЗАЭС будет выведена из системы, то мы станем не профицитными, а дефицитными, и быстро будет расти расход угля на ТЭСах, а затем газ понадобится для производства электроэнергии. Очень важно иметь резерв по газу на уровне 2,5 млрд. куб.", — сообщил народный депутат, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

По его мнению, зима будет очень сложной, и не исключены ограничения в поставках тепла и электроэнергии.

"Правительство должно предупредить население. В ЕС уже всех предупреждают. А у нас пока нет, а надо говорить прямо – может быть низкая температура, так как не будет газа, а если включите электрообогреватели, то полетит сеть, надо готовить людей. Мы боимся паники? Паника начнется, когда начнутся веерные отключения", — объяснил Алексей Кучеренко.

Важно

Блоки ЗАЭС на паузе. Что происходит на оккупированной АЭС в Энергодаре

В то же время, в июле президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что компания готова запустить в работу предстоящей зимой все 15 энергоблоков четырех украинских АЭС.

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, считает, что о работе всех 15 блоков АЭС в стране не может быть и речи. "Это неправильно, это вылазит потом большими ремонтами. В прошлом году постоянно 13 блоков АЭС работало. А ранее 10-11 энергоблоков. Программы ремонтов перенесли. И сейчас есть риск, что блоки могут внезапно уходить в ремонт, и тогда могут быть и отключения, и высокая потребность в импорте электроэнергии", — отметил в комментарии Фокусу Юрий Корольчук.

Напомним, 30 января 2022 года впервые в истории энергетики Украины одновременно были запущены все 15 блоков АЭС.

Как уже писал Фокус, по словам советника министра энергетики Ланы Зеркаль, визит миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС запланирован на начало сентября.

Ранее Фокус сообщил, что российская армия расположила свою бронетехнику вплотную к пятому энергоблоку Запорожской АЭС.