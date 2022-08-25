Армия РФ расположила военную технику вплотную к энергоблокам ЗАЭС, – разведка Британии

Российские войска расположили грузовики и БМП в 60 метрах от 5 энергоблока. Вероятно, они пытаются скрыть технику под трубами и мостиками сооружения.

Российская армия расположила свою бронетехнику вплотную к пятому энергоблоку Запорожской АЭС. Об этом указывается в свежем отчете разведки Минобороны Великобритании.

В начале марта российские войска захватили Запорожскую АЭС. Спутниковые изображения от 21 августа показывают, что ВС РФ разместили свою бронетехнику в 60 метров от пятого реактора. Вероятно, таким образом войска РФ хотят скрыть свою технику под воздушными трубами и мостиками.

В британской разведке предполагают, что Россия готовится использовать украинскую активность возле ЗАЭС в пропагандистских целях. Среди основных угроз, которые остаются из-за захвата АЭС, называют нарушение систем охлаждения реакторов, повреждение резервного источника питания или ошибка рабочих из-за давления оккупантов.

Напомним, по данным СМИ, РФ разработала план отключения Запорожской АЭС от украинской энергосистемы. Это повысит риск катастрофы на станции.

23 августа в "Энергоатоме" рассказали, что ВС РФ стягивают на ЗАЭС еще больше техники. Также на объекте увеличили количество российских военных, некоторые из них ходят в масках.