БТР и грузовики: ВС РФ стягивают на Запорожскую АЭС еще больше техники, — Энергоатом

На АЭС в Энергодаре также увеличили количество российских военных, некоторые из них ходят в масках.

Российская армия накапливает военную технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре. Также отмечается увеличение военных на ЗАЭС. Об этом сообщает энергетическая компания "Энергоатом".

По информации ведомства, 22 августа ВС РФ завезли в ремонтный зал ЗАЭС еще два БТР и шесть специальных грузовиков. Всего на территории станции теперь дислоцируются 40 единиц военной техники. Возле первого энергоблока расположены 16 военных машин, а возле второго — еще 7. Кроме того, 12 единиц техники разместили под эстакадой.

Также российские войска направили на Запорожскую АЭС побольше российских военных, некоторые из них в масках.

В "Энергоатоме" также отмечают, что по состоянию на утро 23 августа ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

"Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции", — рассказали в компании.

Напомним, 21 августа украинский парамедик Богдан Бондаренко рассказал, что российских военных, находившихся на ЗАЭС, доставили в реанимацию с признаками лучевой болезни. Сами оккупанты говорят о химическом отравлении.

20 августа в Великобритании заявили, что если Россия совершит атаку на АЭС, то это может повлечь за собой гибель людей в странах Альянса. Таким образом это нарушит 5 статью НАТО.