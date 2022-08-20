Запустит 5 статью НАТО: Британия и США предупредили РФ о последствиях атаки ЗАЭС

По словам депутатов из США и Великобритании, если Россия совершит атаку на АЭС, то это может повлечь за собой гибель людей в странах Альянса.

Депутат Палаты общин и председатель спецкомитета по обороне Соединенного Королевства Тобиас Элвуд заявил, что удар по Запорожской АЭС нарушит 5 статью НАТО. Об этом он написал в Твиттере.

Элвуд, комментируя статью издания The Times о подготовке Россией атаки под ложным флагом на Запорожской АЭС, заявил, что это станет нарушением 5 статьи НАТО.

"Любое умышленное повреждение, что повлечет потенциальную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, будет нарушением статьи 5 НАТО", — заявил депутат.

На его публикация отреагировало посольство РФ в Британии отправив публикацию от Минобороны о том, что "Киевский режим" готовит провокацию на Запорожской АЭС.

Согласен с мнением британского депутата и его коллега из США Адам Кинзингер из Палаты представителей от штата Иллинойс.

"Это даже не обсуждается. Любая утечка (на АЭС) убьет людей в странах НАТО, поэтому это автоматически статья 5", — написал депутат в Твиттере.

О чем говорится в 5 статье НАТО?

В 5 статье НАТО говорится о принципе коллективной обороны. Коллективная оборона означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на весь Альянс. Речь идет о вооруженном нападении на Вооруженные силы, суда или летальные аппараты.

Напомним, в Энергоатом заявили, что остановка россиянами Запорожской АЭС приблизит радиационную катастрофу. Действия ВС РФ являются ядерным терроризмом.

Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ собирается посетить оккупированную ВС РФ Запорожскую АЭС из-за действий оккупантов.