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Запустить 5 статтю НАТО: Британія і США попередили РФ про наслідки атаки ЗАЕС

ситуація на запорізькій аес
Фото: Getty Images | Ситуація із Запорізькою АЕС може активувати статтю про колективну відповідь на загрозу

За словами депутатів зі США та Великобританії, якщо Росія здійснить атаку на АЕС, то це може спричинити загибель людей у країнах Альянсу.

Депутат Палати громад та голова спецкомітету з оборони Сполученого Королівства Тобіас Елвуд заявив, що удар по Запорізькій АЕС порушить 5 статтю НАТО. Про це він написав у Твіттері.

Елвуд, коментуючи статтю видання The Times про підготовку Росією атаки під фальшивим прапором на Запорізькій АЕС, заявив, що це стане порушенням 5 статті НАТО.

"Будь-яке навмисне пошкодження, що спричинить потенційний витік радіації на українському ядерному реакторі, буде порушенням статті 5 НАТО", — заявив депутат.

На його публікацію відреагувало посольство РФ у Британії, відправивши публікацію від Міноборони про те, що "Київський режим" готує провокацію на Запорізькій АЕС.

Згодний з думкою британського депутата та його колега зі США Адам Кінзінгер із Палати представників від штату Іллінойс.

"Це навіть не обговорюється. Будь-який витік (на АЕС) уб'є людей у країнах НАТО, тому це автоматично стаття 5", — написав депутат у Твіттері.

Про що йдеться у 5 статті НАТО?

У 5 статті НАТО йдеться про принцип колективної оборони. Колективна оборона означає, що напад на одного з членів НАТО розглядатиметься як напад на весь Альянс. Йдеться про збройний напад на Збройні сили, судна чи літальні апарати.

Нагадаємо, в Енергоатомі заявили, що зупинка росіянами Запорізької АЕС наблизить радіаційну катастрофу. Дії ЗС РФ є ядерним тероризмом.

Раніше повідомлялося, що глава МАГАТЕ збирається відвідати окуповану ЗС РФ Запорізьку АЕС через дії окупантів.