Запустить 5 статтю НАТО: Британія і США попередили РФ про наслідки атаки ЗАЕС

За словами депутатів зі США та Великобританії, якщо Росія здійснить атаку на АЕС, то це може спричинити загибель людей у країнах Альянсу.

Депутат Палати громад та голова спецкомітету з оборони Сполученого Королівства Тобіас Елвуд заявив, що удар по Запорізькій АЕС порушить 5 статтю НАТО. Про це він написав у Твіттері.

Елвуд, коментуючи статтю видання The Times про підготовку Росією атаки під фальшивим прапором на Запорізькій АЕС, заявив, що це стане порушенням 5 статті НАТО.

"Будь-яке навмисне пошкодження, що спричинить потенційний витік радіації на українському ядерному реакторі, буде порушенням статті 5 НАТО", — заявив депутат.

На його публікацію відреагувало посольство РФ у Британії, відправивши публікацію від Міноборони про те, що "Київський режим" готує провокацію на Запорізькій АЕС.

Згодний з думкою британського депутата та його колега зі США Адам Кінзінгер із Палати представників від штату Іллінойс.

"Це навіть не обговорюється. Будь-який витік (на АЕС) уб'є людей у країнах НАТО, тому це автоматично стаття 5", — написав депутат у Твіттері.

Про що йдеться у 5 статті НАТО?

У 5 статті НАТО йдеться про принцип колективної оборони. Колективна оборона означає, що напад на одного з членів НАТО розглядатиметься як напад на весь Альянс. Йдеться про збройний напад на Збройні сили, судна чи літальні апарати.

Нагадаємо, в Енергоатомі заявили, що зупинка росіянами Запорізької АЕС наблизить радіаційну катастрофу. Дії ЗС РФ є ядерним тероризмом.

Раніше повідомлялося, що глава МАГАТЕ збирається відвідати окуповану ЗС РФ Запорізьку АЕС через дії окупантів.