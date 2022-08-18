Зупинка росіянами Запорізької АЕС наблизить радіаційну катастрофу, — Енергоатом

Дії російських військовослужбовців на ЗАЕС є ядерним тероризмом щодо не лише України, а й усього цивілізованого Заходу.

Зупинка роботи окупантами Запорізької АЕС в Енергодарі лише наблизить сценарій радіаційної катастрофи в Україні. Про це попереджає пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зокрема, енергогенерувальна компанія відреагувала на погрози окупантів повністю зупинити роботу Запорізької АЕС. "Енергоатом" зазначає, що російські загарбники продовжують обстрілювати ядерний об'єкт, звинувачуючи у провокаціях українських військовослужбовців.

У цьому контексті окупанти стверджують, що можуть "розглянути питання про виведення в "холодний резерв" 5-го та 6-го енергоблоків, що призведе до зупинки станції".

"Через відключення генераторів Запорізької АЕС від енергосистеми України їх не можна буде використовувати для роботи на власні потреби охолодження палива у разі знеструмлення станції. Це наблизить можливий сценарій радіаційної катастрофи на найбільшій атомній електростанції Європи. Крім того, окупанти втручаються у процес управління атомним об'єктом, який вже становить небезпеку для функціонування ЗАЕС", — попереджають в енергогенеруючій компанії і додають, що ЗС РФ, обстрілюючи станцію та лінії електропередач, намагаються спровокувати блекаут для подальшого приєднання ядерного об'єкта до енергосистеми країни-агресора.

Дії російських військовослужбовців "Енергоатом" називає тероризмом, який використовується не лише щодо України, а й усього цивілізованого Заходу. Компанія в чергове вимагає вивести окупаційні війська з території Запорізької АЕС, оскільки з кожним обстрілом ЗАЕС втрачає можливість захистити об'єкт від радіаційної аварії.

[ + – ] Зупинка Запорізької АЕС наблизить ядерну катастрофу [ + – ] Зупинка Запорізької АЕС наблизить ядерну катастрофу

Нагадаємо, раніше повідомлялося про можливу евакуацію 400 тисяч мирних у разі аварії на ЗАЕС. Вивозитимуть цивільних із населених пунктів не лише Запорізької області, а й Дніпропетровської.

"Енергоатом" на тлі безперервних обстрілів повідомив про ризик витоку радіації на Запорізькій АЕС.