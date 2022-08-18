Остановка россиянами Запорожской АЭС приблизит радиационную катастрофу, — Энергоатом

Действия российских военнослужащих на ЗАЭС является ядерным терроризмом в отношении не только Украины, но и всего цивилизованного Запада.

Остановка работы оккупантами Запорожской АЭС в Энергодаре только приблизит сценарий радиационной катастрофы в Украине. Об этом предупреждает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

В частности, энергогенерирующая компания отреагировала на угрозы оккупантов полностью остановить работу Запорожской АЭС. "Энергоатом" отмечает, что российские захватчики продолжают обстреливать ядерный объект, обвиняя в провокациях украинских военнослужащих.

В этом контексте оккупанты утверждают, что могут "рассмотреть вопрос о выводе в "холодный резерв" 5-го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке станции".

"Из-за отключения генераторов Запорожской АЭС от энергосистемы Украины их нельзя будет использовать для работы на собственные нужды охлаждения топлива в случае обесточивания станции. Это приблизит возможный сценарий радиационной катастрофы на крупнейшей атомной электростанции Европы. Кроме того, оккупанты вмешиваются в процесс управления атомным объектом, который уже представляет опасность для функционирования ЗАЭС", — предупреждают в энергогенерирующей компании и добавляют, что ВС РФ, обстреливая станцию и линии электропередач, пытаются спровоцировать блэкаут для последующего присоединения ядерного объекта к энергосистеме страны-агрессора.

Действия российских военнослужащих "Энергоатом" называет терроризмом, который используется не только в отношении Украины, но и всего цивилизованного Запада. Компания в очередной раз требует вывести оккупационные войска с территории Запорожской АЭС, поскольку с каждым обстрелом ЗАЭС теряет возможность защитить объект от радиационной аварии.

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Напомним, ранее сообщалось о возможной эвакуации 400 тысяч мирных в случае аварии на ЗАЭС. Вывозить гражданских будут из населенных пунктов не только Запорожской области, но и Днепропетровской.

"Энергоатом" на фоне непрекращающихся обстрелов сообщил о риске утечки радиации на Запорожской АЭС.