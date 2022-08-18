Голова МАГАТЕ збирається відвідати окуповану росіянами Запорізьку АЕС, — Кулеба

Міністр закордонних справ України заявив, що особисто говорив із головою Міжнародного агентства з атомної енергії про те, як протидіяти загрозам безпеці через агресію РФ.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі сказав, що готовий особисто очолити делегацію відомства на Запорізьку атомну електростанцію, яку окупували російські війська. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у себе в Twitter.

За його словами, він говорив із Гроссі по телефону. Кулеба нагадав про важливість такого візиту, оскільки це допоможе зберегти безпеку регіону, якому загрожує агресія з боку Росії.

"Рафаель Маріано Гроссі поінформував мене, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію", — написав Кулеба.

У МАГАТЕ поки що цю заяву Кулеби не коментували.

Зазначимо, що в "Енергоатомі" в Telegram сьогодні вранці заявили, що Запорізька атомна електростанція працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

"Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції", — заявили у відомстві.

Також написали, що 5 липня через обстріл станції російськими військами на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист. Наразі один із трьох енергоблоків відключено. 6 серпня через обстріл загарбниками ЗАЕС було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу. 11 серпня окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС. 13 серпня пошкодження також отримав відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750).

Нагадаємо, що в ООН підтримали місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Організація об'єднаних націй готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, якщо її схвалить українська та російська сторони.

Також Фокус писав, що Міноборони РФ анонсувало техногенну катастрофу на Запорізькій АЕС 19 серпня. За словами відомства держави-агресора, українська влада хоче влаштувати провокацію у період візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша в Україну.

Ще повідомлялося, що Резніков озвучив мету обстрілів ЗАЕС із боку РФ. Він зазначив, що обстріли ЗАЕС — це провокація російських окупантів і гра на "ядерних нервах" усього світу.

У Запорізькій ОВА попередили про евакуацію 400 тисяч людей у разі НП на ЗАЕС. У разі аварії на ядерному об'єкті необхідно враховувати 50-кілометрову зону обов'язкового відселення.